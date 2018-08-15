ВВС США заказали три спутника для выявления ракет в космосе

Россия. Американская компания Lockheed Martin разработает спутники, способные выявлять приближающиеся ракеты. Как сообщает электронное издание Space News, таково содержание контракта, который компания получила от военно-воздушных сил США на сумму 2,9 миллиона долларов. Заявленная цель — противодействие космическому оружию, которое якобы разрабатывают Китай

Всего предусмотрено создание трех спутников, которые будут работать в инфракрасном диапазоне на геосинхронной орбите. Это означает, что период их обращения вокруг Земли будет совпадать с периодом вращения самой планеты, то есть составлять 24 часа. Для наблюдателя с Земли будет казаться, что спутник описывает в небе восьмерку в течение суток или же вовсе остается неподвижным.

Создание спутников планируется завершить к 2021 году, а на орбиту их выведут к 2023 году.