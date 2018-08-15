Ещё
ВВС США заказали три спутника для выявления ракет в космосе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США насторожились из-за ненормального российского спутника
В США насторожились из-за ненормального российского спутника

ВВС США заказали три спутника для выявления ракет в космосе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Американская компания Lockheed Martin разработает спутники, способные выявлять приближающиеся ракеты. Как сообщает электронное издание Space News, таково содержание контракта, который компания получила от военно-воздушных сил США на сумму 2,9 миллиона долларов. Заявленная цель — противодействие космическому оружию, которое якобы разрабатывают Китай и Россия.
Всего предусмотрено создание трех спутников, которые будут работать в инфракрасном диапазоне на геосинхронной орбите. Это означает, что период их обращения вокруг Земли будет совпадать с периодом вращения самой планеты, то есть составлять 24 часа. Для наблюдателя с Земли будет казаться, что спутник описывает в небе восьмерку в течение суток или же вовсе остается неподвижным.
Создание спутников планируется завершить к 2021 году, а на орбиту их выведут к 2023 году.
Российская Газета: последние новости
Ученые открыли неожиданные эффекты пирамиды Хеопса В Петербурге создали "радужные" наночастицы для компьютеров будущего В Томске создадут роботизированных пчел-беспилотников
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания решила отгородиться от Германии21
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке67
Названа причина смерти Успенского21
«Новый» украинский танк стреляет тушенкой?48
Эрдоган нанес новый удар по Трампу298
Видео
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
01:15
«Новый» украинский танк стреляет тушенкой?
Оружие Армия
05:51
Следователь назвал причастных к убийству Листьева
Происшествия
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение