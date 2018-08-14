Аэрогель из пивного сусла может стать основой для марсианских домов

Ученые из Колорадского университета в Боулдере создали инновационный аэрогель с повышенными теплоизолирующими свойствами. Его можно использовать как для ремонта жилищ, так и для строительства зданий, в том числе в экстремальных климатических условиях, сообщает Nano Energy.

Аэрогели состоят из твердого каркаса с множеством пустот, заполненных пузырьками газа. Они отличаются небольшим весом и хорошими изоляционными свойствами, но не прозрачностью. Все известные на данный момент аэрогели выглядят как матовое стекло или застывший дым. Ученым из Колорадского университета впервые удалось решить эту проблему, создав особый вид каркаса — в виде регулярной решетки. Благодаря ему материал становится прозрачным.

В качестве основы для каркаса используют молекулы целлюлозы, которые ученые получили из отработанного пивного сусла.

Специальная переработка превращает сусло в нанонити чистой целлюлозы (на это уходит около 14 дней). В результате на выходе получается тонкая, гибкая и прочная пленка в сто раз легче стекла.

Она настолько хорошо задерживает тепло, что, по словам создателей, в одежде из этого материала можно загорать в Антарктиде.

Более того — из этого аэрогеля можно строить дома на Марсе или на Луне. Солнечный свет будет проникать внутрь, но жители не пострадают от резких колебаний температуры.

Впрочем, в ближайшем будущем аэрогель, скорее всего, будут применять на Земле — к примеру, для утепления окон. Колонизация Красной планеты пока остается лишь проектом. Недавно ученые подтвердили, что малое количество углекислого газа делает невозможным создание плотной атмосферы. Кроме того, марсианские почвы крайне сухие и непригодны для выживания даже самых неприхотливых микробов. Опасен и высокий уровень радиации.

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