Ещё
Уфолог разглядел угрожающую человечеству Нибиру на кадрах с МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфолог разглядел угрожающую человечеству Нибиру на кадрах с МКС 

Карельские вести 17 августа 2018
Фото: Карельские вести
Российский радиолюбитель Валентин Дегтерёв заявил, что видеокамеры, расположенные на борту МКС, запечатлели приближающийся к земле «масштабный и грозный» объект. По мнению уфолога из Нижнего Тагила, речь может идти о таинственной планете Нибиру. В качестве доказательства своих слов он разместил в Глобальной сети видеозапись.
За несколько недель интернет неоднократно облетали сообщения о том, что планета Нибиру (или, по другой версии, гигантская комета), уже сегодня, 16 августа, приблизится к Земле, и это приведёт к катастрофическим последствиям. То, что в действительности коммета C/2017 S3, или «Невероятный Халк», распалась ещё в июле, а планеты Нибиру не существовало никогда, уфологов и конспирологов никак не переубедило.
В видеоролике радиолюбитель предлагает обратить внимание на желтовато-серую точку на полученных с борта МКС кадрах, расплывчатую, но всё же вполне заметную. По словам самопровозглашённого специалиста, она представляет собой космическое тело, пока ещё не оказавшееся рядом с Землёй, но стремительно приближающееся к ней. Дегтерёв предполагает, что мировые космические агентства знают о том, что таинсвенная планета приближается к Земле, однако намеренно скрывают эту информацию от человечества.
Многие авторы комментариев к видеороликолику отнеслись к выводам российского радиолюбителя скептически — по их мнению, точка в действительности представляет собой Луну или даже дефект фидеозаписи, но никак не таинственную планету, готовую уничтожить Землю.
Ранее Дегтерёв сообщал о таких своих наблюдениях, как огромные звездолёты инопланетян на просторах Антрактиды, космические аппараты и целые заброшенные города пришельцев на Луне и на Марсе, а также некоторые другие НЛО.
Источник
Карельские вести: последние новости
Луну заселят гусеницами из Китая Загадочный монстр обнаружен на Камчатке В NASA придумали, как найти внеземную жизнь
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель109
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму477
Меладзе решил получить другое гражданство310
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком17
Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери22
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
01:42
В деле Шеремета появилась новая информация
Украина Происшествия
04:38
В Москве резко ухудшится погода
Погода Новости Москвы
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение