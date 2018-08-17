Уфолог разглядел угрожающую человечеству Нибиру на кадрах с МКС

Российский радиолюбитель Валентин Дегтерёв заявил, что видеокамеры, расположенные на борту МКС, запечатлели приближающийся к земле «масштабный и грозный» объект. По мнению уфолога из Нижнего Тагила, речь может идти о таинственной планете Нибиру. В качестве доказательства своих слов он разместил в Глобальной сети видеозапись.

За несколько недель интернет неоднократно облетали сообщения о том, что планета Нибиру (или, по другой версии, гигантская комета), уже сегодня, 16 августа, приблизится к Земле, и это приведёт к катастрофическим последствиям. То, что в действительности коммета C/2017 S3, или «Невероятный Халк», распалась ещё в июле, а планеты Нибиру не существовало никогда, уфологов и конспирологов никак не переубедило.

В видеоролике радиолюбитель предлагает обратить внимание на желтовато-серую точку на полученных с борта МКС кадрах, расплывчатую, но всё же вполне заметную. По словам самопровозглашённого специалиста, она представляет собой космическое тело, пока ещё не оказавшееся рядом с Землёй, но стремительно приближающееся к ней. Дегтерёв предполагает, что мировые космические агентства знают о том, что таинсвенная планета приближается к Земле, однако намеренно скрывают эту информацию от человечества.

Многие авторы комментариев к видеороликолику отнеслись к выводам российского радиолюбителя скептически — по их мнению, точка в действительности представляет собой Луну или даже дефект фидеозаписи, но никак не таинственную планету, готовую уничтожить Землю.

Ранее Дегтерёв сообщал о таких своих наблюдениях, как огромные звездолёты инопланетян на просторах Антрактиды, космические аппараты и целые заброшенные города пришельцев на Луне и на Марсе, а также некоторые другие НЛО.

Источник