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Китайские ученые создали огнеупорную «древесину»
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Китайские ученые создали огнеупорную «древесину» 

360tv.ru 33 минуты назад
Исследователи из Китая создали материл, который внешне похож на дерево, но при этом устойчив к пламени и кислоте. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Создатели материала рассказали, что на уровне микроскопической структуры синтетический полимер резол похож на натуральный лигнин, содержащийся в дереве.
По словам материаловедов, при комнатной температуре резол кристаллизуется на полимерной матрице и связывается с другими синтетическими компонентами. В результате получается прочная структура, похожая на древесину, но огнеупорная и более устойчивая к воздействию кислот.
Отмечается, что свойства материала, в том числе его цвет, можно изменить с помощью вспомогательных компонентов. Их состав зависит от ожидаемого результата.
Ученые считают, что материал не уступает прочностью и упругостью промышленным породам дерева. Вдобавок к этому он менее подвержен коррозии и воздействию сильных кислот.
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