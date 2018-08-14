Китайские ученые создали огнеупорную «древесину»

Исследователи из Китая создали материл, который внешне похож на дерево, но при этом устойчив к пламени и кислоте. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

Создатели материала рассказали, что на уровне микроскопической структуры синтетический полимер резол похож на натуральный лигнин, содержащийся в дереве.

По словам материаловедов, при комнатной температуре резол кристаллизуется на полимерной матрице и связывается с другими синтетическими компонентами. В результате получается прочная структура, похожая на древесину, но огнеупорная и более устойчивая к воздействию кислот.

Отмечается, что свойства материала, в том числе его цвет, можно изменить с помощью вспомогательных компонентов. Их состав зависит от ожидаемого результата.

Ученые считают, что материал не уступает прочностью и упругостью промышленным породам дерева. Вдобавок к этому он менее подвержен коррозии и воздействию сильных кислот.