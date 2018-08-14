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Участники школы молодых учёных «Научной волны» встретились в СГАУ
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Участники школы молодых учёных «Научной волны» встретились в СГАУ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Участники «Научной волны» встретились за круглым столом, чтобы обменяться мнениями и проанализировать итоги этого важного молодежного проекта, сообщает пресс-служба ВУЗа.
Напомним, школа молодых ученых проходила на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чардым» СГАУ имени Н. И. Вавилова с 17 по 23 июля. В рамках программы форума состоялись многочисленные дискуссионные площадки, конкурсы, информационные и аналитические проекты, была проведена конференция. Основными участниками стали, безусловно, люди, которые видят себя в аграрной науке, мечтают стать ее будущим, — студенты, магистры, аспиранты многочисленных аграрных вузов РФ и зарубежья. Многие из них приняли участие и в работе круглого стола, прошедшего в стенах аграрного университета.
Участников итогового мероприятия от имени ректора СГАУ Николая Кузнецова приветствовал проректор по научной и инновационной работе Игорь Воротников: — Работа школы молодых ученых была очень насыщенной. Представители пятнадцати аграрных вузов, профильных министерств и ведомств, крупных агрохолдингов — все они приняли участие в массе интереснейших дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-классов. А главное, что этот международный проект, проведенный на базе нашего университета, был поддержан Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством сельского хозяйства РФ.
Игорь Леонидович напомнил, что проект «Научная волна — 2018» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Науки и инновации» Росмолодежи РФ.
Руководителем проекта-победителя является председатель Совета молодых ученых СГАУ и Совета молодых ученых и специалистов Приволжского ФО, доцент аграрного университета Василий Нейфельд.
«Хотел бы выразить признательность коллегам и вообще всем тем, кто с головой погрузился в «Научную волну» и работал увлеченно, со всей отдачей. В этом году традиционная Школа молодых ученых проходила в восьмой раз, и вот уже третий год подряд она имеет статус международной. География и число участников были рекордными — 99 человек из 15 вузов. Это стало возможным и благодаря содействию нашего родного университета, и, конечно, благодаря грантовой поддержке Росмолодежи», — подчеркнул Василий Вальдемарович.
По словам главы Совета молодых ученых СГАУ, участие в «Научной волне» будет иметь большие последствия со знаком плюс: по результатам конференции, прошедшей в школе, будет выпущен сборник научных статей, а опыт общения с экспертами поможет участникам представить свои проекты на других научных площадках, в том числе таких известных, как Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» на Клязьме и многочисленных выставках и проектах под эгидой Инновационного центра Сколково. Все это позволит молодым ученым из СГАУ справедливо претендовать на гранты и именные президентские стипендии.
Нельзя умолчать еще об одной составляющей «Научной волны» — международном сотрудничестве. В круглом столе приняло участие немало граждан других стран, в их числе представитель Тайваньской академии управления Пэнг Чанг Фанг. Китайская гостья выразила убежденность, что это сотрудничество, в том числе в формате Школы молодых ученых, будет долгим и плодотворным, во благо двух великих стран.
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