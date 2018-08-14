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В Петербурге создали «радужные» наночастицы для компьютеров будущего
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В Петербурге создали «радужные» наночастицы для компьютеров будущего 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Это открывает большие перспективы для использования наночастиц в оптических чипах, светодиодах и оптоэлектронных устройствах. Результаты открытия опубликованы в журнале Nano Letters.
Исследователи предложили новый метод настройки излучения наночастиц: вместо того, чтобы синтезировать несколько типов частиц разного состава, можно менять состав одной и той же частицы химической обработкой. Такая настройка обратима, ее можно повторять много раз без изменения стабильности самих частиц и интенсивности их излучения.
— Мы проводили эксперименты с одиночными органо-неорганическими наночастицами, а также с неупорядоченным массивом полностью неорганических наночастиц. Резонансы Фано нам удалось зарегистрировать в обоих случаях, а вот обратимую настройку получилось выполнить только для неорганических частиц, — рассказывает Анатолий Пушкарев, научный сотрудник Лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники Физико-технического факультета.
Так называемый «резонанс Фано» — явление, открытое итальянским физиком Уго Фано, — широко применяется в области фотоники: например, для создания быстрых оптических переключателей — элементов фотонных интегральных схем. При этом уменьшение таких переключателей до наномасштаба позволит резко увеличить производительность фотонных чипов за счет интеграции колоссального количества элементов в одном устройстве.
По словам ученых, новый метод настройки спектра универсален. Он поможет изготовлять сложные оптоэлектронные устройства на чипе из минимального количества наночастиц. Подобные миниатюрные устройства могут послужить для передачи и обработки данных или для восприятия полученных сигналов. Таким образом, это открытие может быть использовано для создания компьютеров будущего.
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