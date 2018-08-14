Ученые узнали, как люди неолита адаптировались к изменениям климата

В 1960 году швейцарский ботаник Генрих Цоллер (Heinrich Zoller) впервые предположил, что 8,2 тысячи лет назад произошло глобальное похолодание. Исследование гренландских ледников и геологических отложений в умеренном и тропическом поясах Северной Атлантики подтвердило эту гипотезу. Сейчас ученые из Бристольского университета ( Великобритания ) опубликовали работу в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), в которой рассказали, как люди того времени адаптировались к климатическим переменам.

В турецком поселении эпохи неолита Чатал-Хююк (Çatalhöyük), которое существовало в период с 7,4 до 5,6 тысячи лет до нашей эры, археологи обнаружили кости животных и кухонные горшки.

Находки показали, что с наступлением холодов пастухи предпочитали разводить овец и коз, как животных более устойчивых к засухам по сравнению с крупным рогатым скотом. Кроме того, ученые обнаружили остатки жира в горшках. Они воспользовались масс-спектрометром для определения изотопного состава, чтобы подтвердить изменение климата в регионе.

(A) Годовое изменение климата, (B) изменения осадков зимой и © летом, (D) значение осадков δ18O в тысячных долях / PNAS

Постдок Мелани Роффе-Салк (Mélanie Roffet-Salque) рассказала, какие перспективы открывает их исследование:

«Впервые такую информацию извлекли из кухонных горшков. Мы использовали сигнал, переносимый атомами водорода в животных жирах, запечатанных в горшках после приготовления. Это открывает нам абсолютно новый путь для исследований. Мы реконструируем климат там, где жили люди, по их кухонным принадлежностям».

Ранее специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего измерили температуру поверхности океана: она оказалась самой высокой за все время контроля с 1916 года.