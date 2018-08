Ученые узнали, как люди неолита адаптировались к изменениям климата 

В 1960 году швейцарский ботаник Генрих Цоллер (Heinrich Zoller) впервые предположил, что 8,2 тысячи лет назад произошло глобальное похолодание. Исследование гренландских ледников и геологических отложений в умеренном и тропическом поясах Северной Атлантики подтвердило эту гипотезу. Сейчас ученые из Бристольского университета ( Великобритания ) опубликовали работу в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), в которой рассказали, как люди того времени адаптировались к климатическим переменам.