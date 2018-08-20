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Ученым удалось замедлить рост опухоли головного мозга
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Ученым удалось замедлить рост опухоли головного мозга 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперимент, проведенный на мышах, дал первые хорошие результаты.
Новый метод терапии опухоли головного мозга удалось разработать международной группе ученых. С помощью белка KHS101 специалисты повреждали митохондрии злокачественного образования, оставляя при этом здоровые клетки нетронутыми.
Эксперимент поставили на мышах, которым пересадили клетки глиобластомы от человека. Первой группе мышей вводили вещество KHS101, а второй давали витамины. В результате рост опухоли у животных из первой группы сократился вдвое.
В ближайшем будущем предстоит химическая и фармакологическая оптимизация препарата KHS101 перед его клиническими испытаниями на людях, сообщили на медицинском портале Science Translational Medicine.
Отметим, что мультиформная глиобластома — одна из самых опасных опухолей головного мозга. После проведения химиотерапии и операции пятилетняя выживаемость составляет менее пяти процентов.
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