Ученым удалось замедлить рост опухоли головного мозга

Эксперимент, проведенный на мышах, дал первые хорошие результаты.

Новый метод терапии опухоли головного мозга удалось разработать международной группе ученых. С помощью белка KHS101 специалисты повреждали митохондрии злокачественного образования, оставляя при этом здоровые клетки нетронутыми.

Эксперимент поставили на мышах, которым пересадили клетки глиобластомы от человека. Первой группе мышей вводили вещество KHS101, а второй давали витамины. В результате рост опухоли у животных из первой группы сократился вдвое.

В ближайшем будущем предстоит химическая и фармакологическая оптимизация препарата KHS101 перед его клиническими испытаниями на людях, сообщили на медицинском портале Science Translational Medicine.

Отметим, что мультиформная глиобластома — одна из самых опасных опухолей головного мозга. После проведения химиотерапии и операции пятилетняя выживаемость составляет менее пяти процентов.