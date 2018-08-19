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Ученые нашли способ замедлить рост опухоли головного мозга
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Ученые нашли способ замедлить рост опухоли головного мозга 

Мир24 46 минут назад
Фото: Газета Кемерова
Группе международных ученым удалось замедлить рост клеток, которые провоцируют развитие опухоли головного мозга — глиобластомы. С помощью вещества KHS101 специалисты повреждали митохондрии злокачественного новообразования, не причиняя вреда здоровым клеткам. Результаты исследования опубликованы в Science Translational Medicine.
Эксперимент исследователи провели на грызунах, пересадив им клетки глиобластомы от человека. Одной группе мышей давали KHS101, а другие подопытные особи получали витамины. У первой группы темпы роста опухоли сократился на 50%.
Сейчас ученые готовятся к другим исследованиям, а также намерены оптимизировать вещество фармакологически. Только после этого лекарство можно испытывать на людях.
Но уже сейчас специалисты уверены, что вещество KHS101 поможет побороть опухоль мозга, которая считается одной из самых сложных из-за невозможности к ней подобраться.
Ранее медики влияли на опухоль при помощи химиотерапии или воздействовали лазером. После этого глиобластома уменьшалась, но не исчезала.
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