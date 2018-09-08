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НЛО стали чаще прилетать на Землю из-за Нибиру?
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НЛО стали чаще прилетать на Землю из-за Нибиру? 

Аргументы Недели + ещё 105 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Уфологи предположили, что визиты НЛО на голубую планету в последнее время участились из-за Нибиру. По их мнению, инопланетяне стараются поближе рассмотреть космическое тело.
Вполне вероятно, что пришельцы стали чаще прилетать в Солнечную систему из-за приближения этой загадочной планеты. Есть даже мнение, что они готовятся наблюдать возможное столкновение.
Впрочем, нашлись и те ученые, которые придерживаются версии о ниберийцах. По их мнению, увеличение визитов НЛО связано с тем, что на космических кораблях нас посещают жители Нибиру.
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