НЛО стали чаще прилетать на Землю из-за Нибиру?

Уфологи предположили, что визиты НЛО на голубую планету в последнее время участились из-за Нибиру. По их мнению, инопланетяне стараются поближе рассмотреть космическое тело.

Вполне вероятно, что пришельцы стали чаще прилетать в Солнечную систему из-за приближения этой загадочной планеты. Есть даже мнение, что они готовятся наблюдать возможное столкновение.

Впрочем, нашлись и те ученые, которые придерживаются версии о ниберийцах. По их мнению, увеличение визитов НЛО связано с тем, что на космических кораблях нас посещают жители Нибиру.