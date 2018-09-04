Ещё
Не долетела: планету Нибиру поглотил Юпитер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не долетела: планету Нибиру поглотил Юпитер 

Мир24 + ещё 91 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Планета Нибиру не долетит до Земли, поскольку ее притянуло мощное гравитационное поле Юпитера — к такому выводу пришли уфологи, сообщают западные СМИ.
Известно, что газовый гигант выполняет роль «охранника» для ближайших к Солнцу планет. Он захватывает потенциально опасные крупные астероиды, не позволяя им пролететь дальше. На орбите Юпитера заметили даже гостя из другой звездной системы — двухкилометровое небесное тело, вращающееся в ретроградном направлении.
Недавно стало известно, что жертвой Юпитера пала и Нибиру. В 2017 году зонд Juno переслал на Землю фотографии планеты, где отчетливо просматривался обломок скалы. Это удивило ученых, поскольку, согласно современной теории, твердой суши на Юпитере нет.
Эксперты предположили, что это остатки космического тела, попавшего в зону притяжения гиганта. По другой версии, на снимок попали фрагменты твердого ядра, окрашенные в необычные цвета благодаря водороду, аммиаку и радиоактивному газу.
Ранее ученые из США и Канады выяснили, что, если Нибиру все же доберется до Земли, то окружит планету множеством черных дыр. Испускаемые ею гравитационные волны искривят время и пространство, и в результате наша планета окажется разорвана в клочья.
В доисторические времена именно Нибиру, согласно популярной теории, уничтожила все признаки жизни на Марсе.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
СМИ назвали причину утечки воздуха на МКС Минск готовится встретить представителей 19 космических держав Водные экзопланеты признали пригодными для жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко264
Прилепин назвал убийц Захарченко355
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму91
«Всё решали секунды»27
Мятого Порошенко застукали в самолете305
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:12
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение