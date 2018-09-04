Не долетела: планету Нибиру поглотил Юпитер

Планета Нибиру не долетит до Земли, поскольку ее притянуло мощное гравитационное поле Юпитера — к такому выводу пришли уфологи, сообщают западные СМИ.

Известно, что газовый гигант выполняет роль «охранника» для ближайших к Солнцу планет. Он захватывает потенциально опасные крупные астероиды, не позволяя им пролететь дальше. На орбите Юпитера заметили даже гостя из другой звездной системы — двухкилометровое небесное тело, вращающееся в ретроградном направлении.

Недавно стало известно, что жертвой Юпитера пала и Нибиру. В 2017 году зонд Juno переслал на Землю фотографии планеты, где отчетливо просматривался обломок скалы. Это удивило ученых, поскольку, согласно современной теории, твердой суши на Юпитере нет.

Эксперты предположили, что это остатки космического тела, попавшего в зону притяжения гиганта. По другой версии, на снимок попали фрагменты твердого ядра, окрашенные в необычные цвета благодаря водороду, аммиаку и радиоактивному газу.

Ранее ученые из США и Канады выяснили, что, если Нибиру все же доберется до Земли, то окружит планету множеством черных дыр. Испускаемые ею гравитационные волны искривят время и пространство, и в результате наша планета окажется разорвана в клочья.

В доисторические времена именно Нибиру, согласно популярной теории, уничтожила все признаки жизни на Марсе.

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