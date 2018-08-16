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Исследователь разглядел приближающуюся к планете Земля
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Исследователь разглядел приближающуюся к планете Земля 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам исследователя, это не комета, не астероид, а нечто более масштабное.
Исследователь-энтузиаст Валерий Дегтерев проанализировал прямое видео с вебкамеры МКС и пришел к выводу, что к Земле якобы приближается планета Нибиру.
«Я обратил внимание на то, что по краю горизонта, в светящейся атмосферной короне, виден предмет напоминающий планету», — отметил Дегтерев.
По словам исследователя, планета слишком большая, но пока она еще находится на огромном расстояние от Земли и ее орбиты.
«Как я понимаю, это не комета. Это не астероид. Это нечто более масштабное и грозное», — отметил Дегтерев.
Исследователь обратил внимание на то, что NASA больше не включает панорамных камер, дающих большое изображение Земли и окружающего ее космоса, что может делаться преднамеренно.
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