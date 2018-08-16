Исследователь разглядел приближающуюся к планете Земля

По словам исследователя, это не комета, не астероид, а нечто более масштабное.

Исследователь-энтузиаст Валерий Дегтерев проанализировал прямое видео с вебкамеры МКС и пришел к выводу, что к Земле якобы приближается планета Нибиру.

«Я обратил внимание на то, что по краю горизонта, в светящейся атмосферной короне, виден предмет напоминающий планету», — отметил Дегтерев.

По словам исследователя, планета слишком большая, но пока она еще находится на огромном расстояние от Земли и ее орбиты.

«Как я понимаю, это не комета. Это не астероид. Это нечто более масштабное и грозное», — отметил Дегтерев.