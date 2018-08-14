Сенсационную находку обнаружили участники экспедиции РГО на Новосибирских островах 

Ранее военными вертолетами доставили ученых на острова про приказу Сергея Шойгу.
Целый ряд сенсационных находок сделали участники экспедиции Русского географического общества на архипелаге Новосибирские острова.
Так, в ходе экспедиции ученые впервые в мире обнаружили часть туши карликового мамонта. Уникальность находки поражает: ранее обнаруживались только отдельные кости таких мамонтов. Также были найдены останки более крупных животных.
Кроме того, исследователи установили, что именно на территории архипелага находилась самая северная в Евразии стоянка древнего человека. Ранее такой считалась Янская стоянка, расположенная непосредственно на материке.
Организацией экспедиции занималась Академия наук Республики Саха (Якутия) . В состав экспедиционного отряда из 15 человек входили специалисты разного профиля и различных научных учреждений Якутска, Москвы и Новосибирска.