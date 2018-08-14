Ещё
Сенсационную находку обнаружили участники экспедиции РГО на Новосибирских островах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенсационную находку обнаружили участники экспедиции РГО на Новосибирских островах 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее военными вертолетами доставили ученых на острова про приказу Сергея Шойгу.
Целый ряд сенсационных находок сделали участники экспедиции Русского географического общества на архипелаге Новосибирские острова.
Так, в ходе экспедиции ученые впервые в мире обнаружили часть туши карликового мамонта. Уникальность находки поражает: ранее обнаруживались только отдельные кости таких мамонтов. Также были найдены останки более крупных животных.
Кроме того, исследователи установили, что именно на территории архипелага находилась самая северная в Евразии стоянка древнего человека. Ранее такой считалась Янская стоянка, расположенная непосредственно на материке.
Организацией экспедиции занималась Академия наук Республики Саха (Якутия) . В состав экспедиционного отряда из 15 человек входили специалисты разного профиля и различных научных учреждений Якутска, Москвы и Новосибирска.
ТК «Звезда»: последние новости
В России обнаружили уникальный скелет мамонта с шерстью Ученые заявили, что первые люди вымерли из-за лени NASA запустили аппарат к Солнцу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста957
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты22
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце139
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней33
Французы превратили Путина в охотника на тигров37
Видео
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
03:56
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты
Общество
05:52
Французы превратили Путина в охотника на тигров
Политика
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Другое
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение