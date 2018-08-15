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«Космическая связь» заказала у «Роскосмоса» два спутника
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«Космическая связь» заказала у «Роскосмоса» два спутника 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российский спутниковый оператор "Космическая связь" заказал компании «Информационные спутниковые системы» (входит в состав "Роскосмоса") создание двух спутников связи, сообщает пресс-служба оператора.
"Вступили в силу договоры между государственным предприятием «Космическая связь», красноярским АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва» и европейской компанией Thales Alenia Space Italia на проектирование, изготовление, сдачу в эксплуатацию на орбите космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», а также и на изготовление связных полезных нагрузок к указанным спутникам", — говорится в сообщении, размещенном на сайте спутникового оператора.
Запуск спутников планируется в 2020 году, отмечается в сообщении.
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