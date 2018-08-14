Четыре новых спутника пополнят орбитальную группировку «Космической связи»

Москва , 14 августа — «Вести. Экономика» Два космических аппарата уже находятся в производстве, в ближайшее время будут заказаны еще два новых спутника связи.

Компания «Космическая связь» озвучила планы по обновлению своей орбитальной группировки. Два спутника уже находятся в производстве. Кроме того, компания намерена заказать еще два космических аппарата: их запуск должен состояться до 2022 года.

"Спутники, которые сейчас строятся, — это плановая замена аппаратам, у которых заканчивается срок активного существования, они будут восполнять выбывающие", — сообщил ТАСС заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи компании Евгений Буйдинов.

По словам Буйдинова, уже сам заказ строительства спутника — сложный процесс. Планируя это экспертам буквально приходится заглядывать в будущее.

"Современный космический аппарат служит 15 лет, техническое задание на его производство готовится за год до строительства, еще два-три года спутник строится. Получается, находясь в сегодняшней точке, нужно спроектировать систему, которая будет продолжать работать и через 18 лет, что очень сложно. Получается, нужно предусмотреть и просчитать характеристики системы спутниковой связи, чтобы они были востребованы через такой существенный промежуток времени, необходимо, чтобы система не устарела и была актуальна", — рассказал представитель «Космической связи».

Космические аппараты российского государственного оператора спутниковой связи обеспечивают глобальное покрытие. «Космическая связь» входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса.