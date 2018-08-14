Четыре новых спутника пополнят орбитальную группировку «Космической связи» 

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика» Два космических аппарата уже находятся в производстве, в ближайшее время будут заказаны еще два новых спутника связи.
Фото: "Космическая связь"
Компания «Космическая связь» озвучила планы по обновлению своей орбитальной группировки. Два спутника уже находятся в производстве. Кроме того, компания намерена заказать еще два космических аппарата: их запуск должен состояться до 2022 года.
"Спутники, которые сейчас строятся, — это плановая замена аппаратам, у которых заканчивается срок активного существования, они будут восполнять выбывающие", — сообщил ТАСС заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи компании Евгений Буйдинов.
Созданием спутников для «Космической связи» занимаются "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева". При этом Буйдинов отметил, что производитель аппаратов выбирается на конкурсной основе и контракт получает компания, предлагающая наилучшие условия.
По словам Буйдинова, уже сам заказ строительства спутника — сложный процесс. Планируя это экспертам буквально приходится заглядывать в будущее.
"Современный космический аппарат служит 15 лет, техническое задание на его производство готовится за год до строительства, еще два-три года спутник строится. Получается, находясь в сегодняшней точке, нужно спроектировать систему, которая будет продолжать работать и через 18 лет, что очень сложно. Получается, нужно предусмотреть и просчитать характеристики системы спутниковой связи, чтобы они были востребованы через такой существенный промежуток времени, необходимо, чтобы система не устарела и была актуальна", — рассказал представитель «Космической связи».
Космические аппараты российского государственного оператора спутниковой связи обеспечивают глобальное покрытие. «Космическая связь» входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса.