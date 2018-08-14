Ученые изобрели устойчивую к огню и кислоте древесину

Китайские ученые создали древесину, которая не боится огня и кислот. Сотрудники Хэфэйской национальной лаборатории физических наук представили разработку -искусственную древесину из полимера. По своим свойствам материал близок к древесине натуральной: он обладает низкой плотностью и теплопроводностью, его прочность идентична натуральному аналогу, а вот упругость на порядок меньше.

Однако главных слабых сторон древесины удалось избежать. Включив в состав резольную смолу вместо лингина, ученые добились огнеустойчивости и невосприимчивости к кислоте. Как сообщает «Экономика сегодня», в настоящее время китайские ученые продолжают тестировать новый материал.

Отмечается, что искусственной древесине можно придавать любую форму. Для этого достаточно смешать ее с другими компонентами, разогреть до жидкого состояния и разлить по подготовленным формам

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что учёные китайского университета Цинхуа на основе графена — сверхтонкого вещества, отличающегося превосходной гибкостью и проводимостью — создали цветную искусственную электронную кожу. Согласно данным исследователей, она может использоваться как носимое электронное устройство для мониторинга состояния здоровья человека, при этом имитируя человеческую кожу.

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