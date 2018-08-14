Ещё
Ученые изобрели устойчивую к огню и кислоте древесину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые изобрели устойчивую к огню и кислоте древесину 

Свободная пресса 2 часа назад
Китайские ученые создали древесину, которая не боится огня и кислот. Сотрудники Хэфэйской национальной лаборатории физических наук представили разработку -искусственную древесину из полимера. По своим свойствам материал близок к древесине натуральной: он обладает низкой плотностью и теплопроводностью, его прочность идентична натуральному аналогу, а вот упругость на порядок меньше.
Однако главных слабых сторон древесины удалось избежать. Включив в состав резольную смолу вместо лингина, ученые добились огнеустойчивости и невосприимчивости к кислоте. Как сообщает «Экономика сегодня», в настоящее время китайские ученые продолжают тестировать новый материал.
Отмечается, что искусственной древесине можно придавать любую форму. Для этого достаточно смешать ее с другими компонентами, разогреть до жидкого состояния и разлить по подготовленным формам
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что учёные китайского университета Цинхуа на основе графена — сверхтонкого вещества, отличающегося превосходной гибкостью и проводимостью — создали цветную искусственную электронную кожу. Согласно данным исследователей, она может использоваться как носимое электронное устройство для мониторинга состояния здоровья человека, при этом имитируя человеческую кожу.
Новости науки: Корейские ученые создали клеящиеся на кожу динамик и микрофон
Свободная пресса: последние новости
Ученые: Земля превратится в «теплицу» из-за повышения температуры Российские ученые изучают грибы-убийцы Ад в Сочи: Кто ответит за всех утонувших и заживо сгоревших
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию напугал ролик Минобороны РФ102
«Вы уже рабы, победа вам не нужна»329
Сын убитого Хачатуряна рассказал правду об отце99
Появились малоизвестные факты об ужасах Чернобыля109
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле131
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение