На нашей Земле начались серьезные глобальные изменения: это только начало 

Множество людей по всему миру замечают то, что климат и природа уже не такие как раньше и с каждым годом природных аномалий становится всё больше. Но учёные уверены, что это только начало и впереди человечество ждут более серьёзные испытания, чем те, что есть сейчас. Даже самые крупные стихийные бедствия, которые наблюдали люди и в результате которых пострадали тысячи людей не обладают и десятой частью той силы, что могут произойти в будущем. Аномальная жара, выпад снега и града в летний период времени, цунами и наводнения, землетрясения, оползни и множество других природных явлений будут обрушиваться с новой силой и затрагивать даже те страны, в которых раньше всё было спокойно. Из-за высоких температур во многих странах возникают пожары с огромной разрушительной силой, а в результате засухи гибнут многие посевы и в будущем это может стать одной из проблем нехватки пищи на планете. Кроме того, пожары уничтожают огромные территории леса, которые важны для всей эко-системы планеты и на восстановление лесных покровов планеты может уйти не один десяток лет. От пожаров в 2018 году очень сильно страдает Америка и большое число людей лишаются своих домов и привычных мест обитания и на территории, которая раньше была плодовитой и комфортной для жизни, остаётся выжженная пустыня. Кроме того, из-за пожаров гибнут множество животных и тем самым нарушается природный баланс сил. Животным приходится мигрировать в другие районы и на новым местах не все могут приспособиться к новым реалиям, вымирают целые виды животных, которые невозможно остановить. В результате того, что лесные массивы на Земле сокращаются, на планете происходит всё больше пыльных бур, которые раньше останавливали деревья, а сейчас огромные облака пыли накрывают многие города в мире и противостоять этому невозможно. Пожалуй, в последнее время больше всего от пыльных бурь страдают города Китая, в которых люди ходят в марлевых повязках повсеместно и воздух становится малопригодным для дыхания. Учёные не могут понять истинную причину повышения температуры в мире. Раньше была теория о повышенной концентрации углекислого газа, но учёные уверяют, что раньше его на Земле было гораздо больше и ничего подобного не происходило. Не утешает и прогноз на будущее. Данные процессы уже не остановить, уверенны учёные и остаётся только ждать развития событий и наблюдать за тем, как наша планета превращается в выжженную пустыню.