Ученым удалось выдавить последнюю каплю кетчупа

Ученые из Технологического университета Вирджинии изобрели покрытие для бутылок, которое абсолютно безопасно для здоровья человека. Информация об этом появилась в научном журнале Scientific Reports.

Технология довольно проста — пористый пластик пропитывается растительными маслами, которые буквально выталкивают кетчуп и другие вязкие жидкости из упаковки, не давая им зацепиться за поверхность полимера. Теперь все подобные дорогостоящие разработки теряют свою актуальность, ведь новая методика не требует особых финансовых затрат.