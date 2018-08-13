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Ученым удалось выдавить последнюю каплю кетчупа
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Ученым удалось выдавить последнюю каплю кетчупа 

Гастроном 2 часа назад
Фото: Гастроном
Ученые из Технологического университета Вирджинии изобрели покрытие для бутылок, которое абсолютно безопасно для здоровья человека. Информация об этом появилась в научном журнале Scientific Reports.
Технология довольно проста — пористый пластик пропитывается растительными маслами, которые буквально выталкивают кетчуп и другие вязкие жидкости из упаковки, не давая им зацепиться за поверхность полимера. Теперь все подобные дорогостоящие разработки теряют свою актуальность, ведь новая методика не требует особых финансовых затрат.
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