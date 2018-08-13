Российские ученые нашли способ проверить, не глупеет ли человечество

Российские ученые создают data-центр для проведения многолетних исследований, чтобы оценить уровень интеллекта населения.

В Российской академии образования (РАО) сейчас готовят специальные тесты. С их помощью школьные психологи смогут оценить внимание, пространственное мышление, память и сообразительность учеников, рассказал «Известиям» академик РАО и доктор психологических наук Сергей Малых. По его словам, полученные анонимные результаты будут храниться в базе данных. Они позволят изучить изменения, произошедшие во время развития человека.

«Часто мы слышим по телевизору или читаем в газетах про то, что в обществе повысился уровень агрессии или, например, упал уровень интеллекта. Но ведь все эти высказывания голословны! Для того, чтобы утверждать такие вещи, нужно проводить регулярные популяционные исследования в течение десятилетий», — говорит ученый.

По словам и. о. директора Института психологии РАН Дмитрия Ушакова, результаты изучения IQ молодых россиян, чье детство пришлось на 1990-е годы, показали снижение уровня развития. Однако этот показатель вырос у поколения 2000-х.

«Конечно, хотелось бы проводить такие оценки на более солидных выборках, пока мы очень осторожно можем сказать, что видим эти колебания. Если же говорить о снижении уровня интеллекта у всего человечества, то это не совсем так. Всё же в источниках приводятся данные по Северной Европе. Нельзя говорить, что человечество глупеет в общем», — отметил Ушаков

По мнению ученых, обычно население планеты глупеет в связи с тем, что жители высокоразвитых стран размножаются хуже стран третьего мира. Чем выше IQ у мужчины или женщины, тем меньше у них детей, и наоборот. Эта взаимосвязь не абсолютна и видна лишь на общепопуляционном уровне, отмечают специалисты.

« чем интеллектуальнее индивидуум, тем важнее для него потомок, тем ответственнее он относится к его воспитанию и образованию, тем сложнее ему согласиться на этот шаг», — делится рассуждениями Дмитрий Ушаков.

Кроме того, интеллектуальные люди больше вовлечены в профессию, нежели в домашние дела, отметил он.

Снижению уровня развития интеллекта также способствуют потребительство и перенасыщение информацией, считают специалисты.

Согласно исследованиям, проведенным в Институте социологии РАН , разговор о снижении IQ россиян довольно спорный, говорит доктор социологических наук Михаил Черныш.

«Если взять российскую историю с ХХ по ХХI век, то получится, что от крестьянской страны с низким уровнем развития мы перешли к государству, в котором около 40% населения имеет высшее образование. А все-таки для того, чтобы получить высшее образование, необходим некоторый интеллект», — отметил ученый.