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Разноцветным полосам на Юпитере нашли объяснение
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Разноцветным полосам на Юпитере нашли объяснение 

Мир24 2 часа назад
Астрономы раскрыли одну из главных тайн планеты Юпитер, а именно — происхождение разноцветных полос. Важную информацию передал зонд NASA, вращающийся вокруг газового гиганта.
Ученые выяснили, что в атмосфере Юпитера есть несколько струйных потоков, движущихся с запада на восток.
На Земле тоже можно наблюдать такое явление, но на Юпитере потоки более ровные и прямые из-за отсутствия препятствий в виде континентов и гор. Они переносят облака аммиака, благодаря чему и возникают цветные полосы, сообщает The Astrophysical Journal.
Напомним, у Юпитера вообще нет твердой поверхности. Эта планета состоит в основном из водорода и гелия.
Ученые давно хотели узнать, насколько глубоко струйные потоки проникают в атмосферу планеты и могут ли, при отсутствии твердой земли, дойти до самого ядра.
Данные зонда Juno показали, что потоки Юпитера подавляются его мощным магнитным полем, которое в 20 000 раз мощнее земного. Из-за этого они опускаются на расстояние около 3000 км ниже уровня облаков, но не проникают глубже этой отметки.
Ранее сообщалось, что крупнейший спутник Юпитера Ганимед был признан опасным для космических кораблей из-за испускаемых им сильнейших плазменных волн.
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