Гидрогель модифицировали для пользовательской электроники

Российские ученые предложили два новых метода изготовления высокопрозрачных, электропроводящих, растягиваемых гидрогелей, которые модифицированы пленками однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ). Эти материалы можно использовать, например, в носимой электронике. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Materials & Interfaces.

Гидрогель — это мягкий и биосовместимый материал, его используют в таких современных технологиях, как тканевая инженерия, системы доставки лекарств, биомедицина, эластичная электроника, а также биоробототехника. Физиологические и механические свойства гидрогелей идентичны человеческой коже, поэтому данный материал подходит для биоинтеграции электронных устройств. Однако интеграция проводящих электрический ток включений в матрицу гидрогеля все еще остается для ученых большой проблемой.

ОУНТ — уникальный наноматериал, который представляет собой пленку из углеродных нанотрубок со специфическими тепловыми, электронными и механическими свойствами. В своей работе ученые представили одноэтапный метод сухого переноса пленок ОУНТ на гидрогель, который позволяет упростить весь процесс изготовления электропроводящих гидрогелей. Исследователи продемонстрировали два способа изготовления структур ОУНТ/гидрогель: первый подход основан на сухом переносе ОУНТ с фильтра на подготовленную поверхность гидрогеля. Оказалось, что его можно использовать для того, чтобы создавать из структур ОУНТ/гидрогель материал, чувствительный к деформации. Ученые наблюдали, как сопротивление повторно изменялось в течение 5000 циклов растяжения/сжатия.

Для второго подхода гидрогель нужно предварительно растянуть — до того, как на него «сядет» пленка ОУНТ. Полученные с его помощью структуры позволет преодолеть низкую проводимость при высоких деформациях и одновременно обеспечить высокую прозрачность. Кроме того, его можно использовать, когда требуется стабильная работа электродов во время растяжения без изменения электрических свойств.

«Используя предлагаемый подход, мы реализуем механически прочные, эластичные, биосовместимые, проводящие и прозрачные структуры ОУНТ/гидрогель и демонстрируем их применение в качестве датчиков изгиба суставов и электрокардиографических электродов. Преимущества предлагаемых структур с точки зрения проводимости, эластичности, прозрачности и применимости для создания электронных схем очевидны и обсуждаются в нашей исследовательской работе», — говорит один из авторов работы, профессор Сколковского института науки и технологий Альберт Насибулин.

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