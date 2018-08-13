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В России обнаружили уникальный скелет мамонта с шерстью
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В России обнаружили уникальный скелет мамонта с шерстью 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Останки мамонта были найдены в местности Юнюген Верхоянского района в Якутии.
В республике Саха обнаружены останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Их нашли во время экспедиции ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV.
Останки мамонта находились в местности Юнюген Верхоянского района в 220 км от реки Яна. Информация о находке появилась на сайте Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).
Ученые продолжают раскопки.
Ранее специалисты из Тайваня вычислили, что в местности Юнюген в Якутии должно находиться большое захоронение мамонтов. Ученые не исключают, что там можно обнаружить полный видовой состав ископаемых костных животных позднего плейстоцена.
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