В России обнаружили уникальный скелет мамонта с шерстью

Останки мамонта были найдены в местности Юнюген Верхоянского района в Якутии

В республике Саха обнаружены останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Их нашли во время экспедиции ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV.

Останки мамонта находились в местности Юнюген Верхоянского района в 220 км от реки Яна. Информация о находке появилась на сайте Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Ученые продолжают раскопки.

Ранее специалисты из Тайваня вычислили, что в местности Юнюген в Якутии должно находиться большое захоронение мамонтов. Ученые не исключают, что там можно обнаружить полный видовой состав ископаемых костных животных позднего плейстоцена.