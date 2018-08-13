Китай работает над созданием космического аппарата для продления срока службы спутников

Пекин, 13 августа / Синьхуа / — Китайские ученые разрабатывают новый космический аппарат, который сможет возвращать на заданную орбиту сошедшие с нее спутники, тем самым продлевая срок их службы. Об этом сообщает газета «Чайна дейли».

Над созданием аппарата, который будет возвращать на правильную орбиту спутники, сошедшие с нее из-за нехватки топлива или технических неполадок, работают инженеры из Китайской академии космических технологий /CAST/.

По плану разработчиков, космический аппарат будет осуществлять захват нужного спутника роботизированной рукой, а затем с помощью системы управления пространственным положением возвращать спутник на правильную орбиту.

После выполнения задания космический аппарат будет отсоединяться от спутника и автоматически отправляться к следующему спутнику, нуждающемуся в помощи.

Сообщается, что на разработку аппарата уйдет около двух лет. После введения в эксплуатацию он, как ожидается, сможет продлить срок службы множества спутником минимум на 10 лет.

У нового аппарата есть прекрасные коммерческие перспективы в спутниковой индустрии, заявил главный конструктор аппарата Ху Ди. -0-