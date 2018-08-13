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В России появится база данных для оценки интеллекта людей
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В России появится база данных для оценки интеллекта людей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Российская академия образования создает data-center для сбора информации о психологических особенностях современных детей и проведения исследований, тестов и оценок тенденций развития или деградации интеллекта человека. Об этом сообщили «Известия».
По словам академика РАО, доктора психологических наук Сергея Малых, через специально разработанную платформу с тестами ученые будут собирать информацию для оценки уровня внимания, пространственного мышления, сообразительности, памяти респондентов. Когда работа платформы будет налажена, ее инструментами смогут пользоваться школьные психологи.
Малых отметил, что разработка базы данных станет ответом на голословные заявления и даже обвинения современной молодежи в том, что она становится глупее и агрессивнее.
«В России такие исследования никогда не проводились, потому что были очень дороги. Сейчас с возникновением новых технологий мы можем это себе позволить», — пояснил специалист.
Поводом к российской разработке стало также заявление норвежских ученых об итогах анализа 30 тысяч IQ-тестов поступавших на службу молодых людей с 1970 по 2009 год. Выводы показали снижение уровня интеллекта на 7 пунктов за поколение.
Данные норвежских коллег заставили российских ученых выяснить, как обстоят дела с интеллектуальным развитием поколений в России.
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