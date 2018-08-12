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На видео сняли зелёного червя, которого считают инопланетным
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Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым

На видео сняли зелёного червя, которого считают инопланетным 

13 Новостей.ru 25 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Порой люди и учёные находят такие виды существ, что начинают считать их инопланетными. Форма, вид и прочие особенности найденного зелёного червя удивили множество обычных людей и учёных. Особенно удивил длинный язык обнаруженного червя и данный вид является уникальным из всех видов известных ранее червей. Кроме того, удивляет и само тельце, которое похоже на какое-то странное желе. Те, кто посмотрел видео уверены в том, что червя привезли инопланетные гости. Но только с какой целью пришельцы могли завести на Землю странный вид червя? Учёные пока не прокомментировали удивительную находку.
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