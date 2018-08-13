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На Новой Земле создадут центр для ученых и туристов
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На Новой Земле создадут центр для ученых и туристов
Мир24
1 час назад
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В национальном парке «Русская Арктика» на мысе Желания (архипелаг Новая Земля) будет создан многофункциональный центр для ученых и туристов, сообщает
ТАСС
со ссылкой на директора парка Александра Кирилова.
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