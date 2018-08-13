Ещё
На Новой Земле создадут центр для ученых и туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Новой Земле создадут центр для ученых и туристов 

Мир24 1 час назад
В национальном парке «Русская Арктика» на мысе Желания (архипелаг Новая Земля) будет создан многофункциональный центр для ученых и туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора парка Александра Кирилова.
Мир24: последние новости
Найден способ хранить воду жидкой при минусовой температуре Отпугивать птиц от самолетов будут дроны Турция хочет создать аналог NASA до конца 2018 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раздел Каспия назвали триумфом Путина256
Выпивший Агутин опозорился на концерте17
Секс в «Зарядье» стал мемом
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле50
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва38
Видео
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение