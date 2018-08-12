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NASA «зачерпнет кусочек» Солнца
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Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение

NASA «зачерпнет кусочек» Солнца 

Авторадио 1 час назад
В NASA готовятся «зачерпнуть кусочек» Солнца. Накануне с мыса Канаверал стартовал космический аппарат, который подойдет к звезде на рекордно близкое расстояние и даже коснется края её огненной короны: доберется до внешних слоев светила. Эта миссия может дать ответы на ряд важных вопросов о физике Солнца. Например, раскрыть природу солнечного ветра, который порождает магнитные бури и полярные сияния. Во время своего полета к звезде космический зонд установит и другой рекорд. Он разовьет скорость, с которой не двигался еще ни один аппарат — 700 тысяч километров в час. Миссию планируют завершить через семь лет.
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