Существа, живущие внутри вулканов

Древние греки считали, что в жерле вулканов живут боги. Современные ученые знают: температура лавы внутри переваливает за 1000 градусов по Цельсию, но в этом адском пламени и в самом деле существует жизнь.

Притом, речь не идет только о мельчайших бактериях-экстремофилах. Совсем недавно, в 2017 году ученые обнаружили акул, спокойно живущих прямо в кратере подводного действующего вулкана.

Высокая температура и повышенная кислотность никак не влияла на странных рыб. Ученые же могли опускать камеру вниз всего на час, иначе не выдерживала никакая защита. Как выживают в таких невероятных условиях акулы еще предстоит выяснить.

Впрочем, экстремофилы живут не только в жерлах вулканов. Эти удивительные создания прекрасно приспосабливаются к рекордно низким температурам, а некоторые из них выживают даже в космосе.