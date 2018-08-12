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Существа, живущие внутри вулканов
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Существа, живущие внутри вулканов 

Trendymen 55 минут назад
Фото: Trendymen
Древние греки считали, что в жерле вулканов живут боги. Современные ученые знают: температура лавы внутри переваливает за 1000 градусов по Цельсию, но в этом адском пламени и в самом деле существует жизнь.
Притом, речь не идет только о мельчайших бактериях-экстремофилах. Совсем недавно, в 2017 году ученые обнаружили акул, спокойно живущих прямо в кратере подводного действующего вулкана.
Высокая температура и повышенная кислотность никак не влияла на странных рыб. Ученые же могли опускать камеру вниз всего на час, иначе не выдерживала никакая защита. Как выживают в таких невероятных условиях акулы еще предстоит выяснить.
Впрочем, экстремофилы живут не только в жерлах вулканов. Эти удивительные создания прекрасно приспосабливаются к рекордно низким температурам, а некоторые из них выживают даже в космосе.
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