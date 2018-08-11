Самая дальняя радиогалактика найдена на расстоянии в 12 млрд световых лет

Международная команда исследователей, работающая на радиотелескопе «Giant Meter-wave Radio» в Индии , обнаружила новый объект. После изучения находки она была классифицирована как радиогалактика, получила индекс TGSS J1530+1049 и вошла в историю, как самый дальний объект, найденный за время наблюдений. Расстояние поражает воображение — 12 миллиардов световых лет! Радиогалактиками величают космические образования со сверхмассивными черными дырам и в центре, которые буквально переполнены потоками релятивистских частиц, из-за чего радиогалактика обладает колоссальным радиоизлучением в сравнении с обычными галактиками. Считается, что они должны быть относительно молодыми по астрономическим меркам, потому что на формирование черных дыр требуется время и немалое. Но новая находка ставит ученых в тупик — она невероятно старая.

Расстояние до подобных далеких объектов сегодня вычисляют, измеряя его красное смещение. Из-за того, что Вселенная постоянно расширяется, световые волны сдвигаются к красной части спектра и если узнать, насколько, получим примерное время путешествия света от объекта до нас. Для новой радиогалактики коэффициент смещения z = 5,72, что и дает искомые 12 млрд световых лет. А ведь возраст самой Вселенной оценивается всего в 13 млрд лет — это значит, что радиогалактика образовалась, когда мир был совсем молод, примерно 7% от его нынешнего возраста.

Новая радиогалактика находится на миллиард световых лет дальше, чем предыдущий рекордсмен TN J0924-2201, обнаруженная еще в 1999-ом. Два десятка лет ученые спорили, пытаясь сопоставить факты с теориями, и вот новый аргумент — радиогалактики и их черные дыры могут быть очень, невообразимо старыми. Значит, время образования огромных черных дыр при неких условиях может быть совсем коротким? Хороший повод для новых научных исследований и открытий!