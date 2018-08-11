Ученые заявили, что первые люди вымерли из-за лени

Антропологи пришли к выводу, что первые представители нашего рода — прямоходящие люди — совершенно не придавали значения развитию технологий изготовления оружия.

Австралийские ученые установили, что причиной смерти первых представителей человеческого рода послужила их собственная лень. Статья антропологов опубликована на научном портале PLoS One.

В материале отмечается, что первые люди, Homo erectus, никогда не совершенствовали свои орудия труда и охоты. Они пользовались только тем, что уже было изобретено до них и совершенно не развивались.

По данным ученых, первые люди пользовались лишь теми материалами, которые попали к ним течением реки. Они не всегда были удобны, качественны или легки для обработки.

Канберре. «Они изготавливали орудия труда из первых попавшихся камней, которые они находили у своих стоянок, что совсем не похоже на более древних Homo, целенаправленно искавших качественное сырье для своих инструментов», — рассказал один из специалистов Национального университета Австралии

Отмечается, что сели бы представители Homo erectus боьше времени уделяли поиску качественных материалов для оружия, а также охоте и собственной безопасности, они легко могли бы выжить.