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Ученые заявили, что первые люди вымерли из-за лени
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Ученые заявили, что первые люди вымерли из-за лени 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Антропологи пришли к выводу, что первые представители нашего рода — прямоходящие люди — совершенно не придавали значения развитию технологий изготовления оружия.
Австралийские ученые установили, что причиной смерти первых представителей человеческого рода послужила их собственная лень. Статья антропологов опубликована на научном портале PLoS One.
В материале отмечается, что первые люди, Homo erectus, никогда не совершенствовали свои орудия труда и охоты. Они пользовались только тем, что уже было изобретено до них и совершенно не развивались.
По данным ученых, первые люди пользовались лишь теми материалами, которые попали к ним течением реки. Они не всегда были удобны, качественны или легки для обработки.
«Они изготавливали орудия труда из первых попавшихся камней, которые они находили у своих стоянок, что совсем не похоже на более древних Homo, целенаправленно искавших качественное сырье для своих инструментов», — рассказал один из специалистов Национального университета Австралии в Канберре.
Отмечается, что сели бы представители Homo erectus боьше времени уделяли поиску качественных материалов для оружия, а также охоте и собственной безопасности, они легко могли бы выжить.
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