На Луне обнаружили сеть туннелей. Инопланетные базы? 

Слухи о том, что на Луне существуют базы инопланетных цивилизаций ходят достаточно давно, но правительства стран отрицают данную возможность. Но разве могут люди быть уникальным видом на всей Вселенной?Интересно и то, что периодически появляются фото и видео странной активности на Луне, но ученые называют их мистификацией. Будет интересно послушать очередные отмашки по поводу обнаруженных гигантских туннелей на поверхности Луны. Удивляет и масштабы линии огромных углублений, который в длину достигает более пятисот километров и ширина каждого отверстия около 350 метров. Данные были проанализировали с карт NASA и соответственно не могут быть подделкой. После публикации фотографий, у людей появилось множество версий происхождения странных дыр. Учёные считают, что это следы от метеоритной атаки, но почему по прямой линии? Сторонники мистики и конспирологи выдвинули свои фантастические версии. Это могут быть инопланетные шахты, шахты метро на Луне или даже земные постройки, которые соорудили развитые страны на Луне в тайне от большинства людей.