НАСА приступило к запуску солнечного

НАСА приступило к запуску зонда Parker Solar Probe. К 2024 году он должен выйти орбиту на расстоянии 6,4 млн километров от Солнца. Это в семь раз ближе, чем удавалось подойти к звезде любому другому аппарату.

Станция Parker несет приборы для измерения электромагнитного поля звезды, которыми предполагается исследовать солнечную корону и процессы зарождения солнечного ветра. Фактически аппарат будет находится в пределах верхней границы солнечной короны, где температура достигает 500 тысяч градусов Цельсия. Стоимость зонда составила $1,5 млрд Об этом сообщает пресс-служба НАСА, которая ведет трансляцию запуска Parker Solar Probe.