НАСА приступило к запуску солнечного 

НАСА приступило к запуску зонда Parker Solar Probe. К 2024 году он должен выйти орбиту на расстоянии 6,4 млн километров от Солнца. Это в семь раз ближе, чем удавалось подойти к звезде любому другому аппарату.
Станция Parker несет приборы для измерения электромагнитного поля звезды, которыми предполагается исследовать солнечную корону и процессы зарождения солнечного ветра. Фактически аппарат будет находится в пределах верхней границы солнечной короны, где температура достигает 500 тысяч градусов Цельсия. Стоимость зонда составила $1,5 млрд Об этом сообщает пресс-служба НАСА, которая ведет трансляцию запуска Parker Solar Probe.
Как писал News.ru, компания SpaceX и корпорация Boeing могут не успеть закончить работу над созданием пилотируемого космического корабля до того, как закончатся купленные NASA места для отправки астронавтов на МКС на российских «Союзах». Об этом говорится в докладе Главного контрольного управления США.