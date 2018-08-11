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НАСА перенесло запуск зонда к Солнцу
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НАСА перенесло запуск зонда к Солнцу 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Запуск зонда Parker Solar Probe к Солнцу отложили из-за техниических неполадок.
Зонд планировалось запустить с космодрома на мысе Канаверал в субботу, но пуск был сорван из-за технических неполадок, сообщили в НАСА.
Запуск перенесли на раннее утро в воскресенье. В НАСА говорят, что с большой вероятностью погода будет благоприятная.
Как отмечают в НАСА, это первая миссия к солнечной короне, которая исследует атмосферу Солнца и солнечный ветер.
Ранее сообщалось, что Parker Solar Probe может отправиться в полет с меньшим количеством приборов, так как у прибора Solar Probe Cup были обнаружены проблемы в конструкции.
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