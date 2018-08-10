Лесной кот, новый динозавр и таинственный слизевик

Алиса ВЕСЕЛКОВА, научный корреспондент портала «Чердак»:

С вами информационный портал «Чердак», и сегодня мы вспомним лучшие новости за последние несколько дней.

Учёные из Черноголовки и Новосибирска впервые заморозили сперму редкого амурского лесного кота. Сперму брали у животных под наркозом, и затем около 7 дней держали при температуре где-то минус 196°С. После разморозки эту сперму учёные пересадили в яйцеклетки домашних кошек, и более чем в 30% случаев оплодотворение прошло успешно — образовались зиготы. Такое искусственное оплодотворение может помочь сохранить редкие виды животных, а у кошачьих одна из проблем — это бесплодие самок. Кроме того, используя данный метод, учёные могут отбирать лучшие клетки, и таким образом, оплодотворяя животных в неволе, потом они могут выпускать детёнышей в естественной среде обитания.

Аргентинские палеонтологи на днях порадовали нас отличной новостью: они открыли новый вид динозавров — Ingentia prima, что в переводе с латинского означает «Первая большая». Что примечательно: у этого ящера имеются черты гигантизма. Полые элементы скелета вместе с очень крупными костями задних конечностей. Учёные считают, что этот ящер триасового периода жил 210−205 млн лет назад.

Т. е.

получается, что признаки гигантизма у динозавров стали развиваться на 30 млн лет раньше, чем считалось до сих пор.

И наконец: учёные из Женевского университета и Института цитологии РАН исследовали охоту слизевиков на бактерии. Слизевики — очень интересные и необычные существа. Раньше их причисляли к грибам, а сейчас их относят к простейшим. Вообще слизевики — это множество клеток, которые при необходимости могут отделиться друг от друга и жить вполне себе самостоятельно. Клетки слизевиков напоминают амёб и питаются примерно так же: охотятся на бактерии и поедают их.

Исследуя охоту слизевиков на амёб, учёные установили, что слизевики выделяют ионы цинка — специальные органеллы. Затем в эти органеллы они выставляют пойманные бактерии, и там они умирают от концентрации данного металла. Подобный тип охоты встречается только у фагоцитов животных, иммунных клеток, которые захватывают вредные частицы и мёртвые клетки. Учёные и раньше использовали слизевиков для исследований иммунных процессов, а это открытие подтверждает целесообразность подобных исследований.

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