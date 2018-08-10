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Петербургские ученые выяснили, кто спит лучше всех
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Петербургские ученые выяснили, кто спит лучше всех 

АиФ Санкт-Петербург 40 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Ученые из Санкт-Петербурга узнали, кто спит лучше всего в России, рассказал один из участников группы исследователей Михаил Бочкарев.
Ученые из Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова совместно с другими экспертами провели масштабный опрос россиян на тему сна. В опросе приняли участие 20 359 респондентов — от 25 до 64 лет из 13 регионов страны.
Всех обследуемых опрашивали по стандартному протоколу, разработанному на основе адаптированных международных методик. Как оказалось, чаще всего сладкому сну мешает бессонница, храп и апноэ.
При этом все жалобы встречались чаще у женщин. Трудности засыпания — у 63% женщин по сравнению с 49% у мужчин, трудности поддержания сна — у 59 и 41%, сонливость — у 59 и 33% соответственно.
При этом женщины в два раза мужчин страдают бессонницей. В целом, хуже всего засыпают безработные вдовы и вдовцы. А вот лучше всего семейные трудящиеся.
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