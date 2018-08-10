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Учёные из Санкт-Петербурга разработают солнцемобиль
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Учёные из Санкт-Петербурга разработают солнцемобиль 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Санкт-петербургские учёные работают над созданием уникального солнцемобиля: разработку представят публике уже в следующем году, сообщает «Русская планета».
Инновационный автомобиль будет иметь режим беспилотного управления. Кроме того, машина получит небольшие габариты, лёгкий вес и отличные аэродинамические характеристики. Предполагается, что разработка выйдет на трассу в 2019 году в рамках австралийского гоночного чемпионата.
Турнир проводится раз в два года — участники состязаний должны преодолеть три тысячи километров за меньшее время. В следующем году российскую команду на чемпионате представят 20 человек, среди них — учащиеся петербургского политеха.
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