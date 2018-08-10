Учёные из Санкт-Петербурга разработают солнцемобиль

Санкт-петербургские учёные работают над созданием уникального солнцемобиля: разработку представят публике уже в следующем году, сообщает «Русская планета».

Инновационный автомобиль будет иметь режим беспилотного управления. Кроме того, машина получит небольшие габариты, лёгкий вес и отличные аэродинамические характеристики. Предполагается, что разработка выйдет на трассу в 2019 году в рамках австралийского гоночного чемпионата.

Турнир проводится раз в два года — участники состязаний должны преодолеть три тысячи километров за меньшее время. В следующем году российскую команду на чемпионате представят 20 человек, среди них — учащиеся петербургского политеха.