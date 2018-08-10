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Ученые объяснили, почему дети с аутизмом успешнее в математике
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Ученые объяснили, почему дети с аутизмом успешнее в математике 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Найдено объяснение, почему дети с расстройствами аутистического спектра лучше понимают математику.
Ученые выявили связь между систематическим мышлением и математическими способностями. Профессор Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн выдвинул теорию, согласно которой люди делятся на тех, кто обладает систематическим мышлением и тех, кто склонен эмпатии (сопереживанию). Это утверждение научный мир подверг критике, но при этом и не стал опровергать, — сообщает портал о науке «Индикатор».
Итальянские психологи решили взять эту теорию за основу и рассмотреть проблему расстройств аутического спектра. Исследователи сравнили показания 200 испытуемых студентов по шкале «эмпатия-систематизация» и проанализировали их успехи в математике. В ходе эксперимента оказалось, что люди с систематическим мышлением намного успешнее в математике. Из аутистов получаются хороше физики и инженеры. А вот психологи или медики обладают повышенной эмпатией.
Согласно выводам ученых, каждому ребенку можно привить понимание математики. Для этого достаточно развить систематическое мышление с помощью тематических игр и других подобных занятий.
Фото: shutterstock.com
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