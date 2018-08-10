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Астероид назван в честь Тяньцзиньского университета
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Астероид назван в честь Тяньцзиньского университета 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тяньцзинь, 10 августа /Синьхуа/ — С одобрения Центра малых планет Международного астрономического союза /IAU/ один из астероидов был назван в честь Тяньцзиньского университета.
Астероид «Тяньцзиньдасюэ» /китайское имя вышеназванного университета/ под кодом 8917 был открыт в марте 1996 г. астрономами пекинской программы Schmidt CCD в обсерватории Синлун.
Астероид диаметром 37,122 км расположен в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его сидерический период составляет 6,28 лет.
Астероиды являются единственными небесными телами, которые могут быть названы в честь своих первооткрывателей.
В 2017 г. группа выпускников Тяньцзиньского университета, закончивших его в 1970-х гг., начали реализовывать программу по выдаче наименований астероидам при поддержке Государственной астрономической обсерватории.
Тяньцзиньский университет был основан в 1895 г. и первоначально носил название Бэйянского университета. Он является одним из старейший высших учебных заведений Китая, ставшим со временем ведущим междисциплинарным исследовательским университетом, в частности по инженерной специальности.
Напомним, что ранее астероидам уже давали названия в честь китайских университетов, в частности, Пекинского университета, Нанкинского университета и Харбинского политехнического университета.
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