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В Ленинградской области найдена стоянка людей времен неолита
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В Ленинградской области найдена стоянка людей времен неолита 

Ридус 30 минут назад
Во время строительных работ федеральной автомобильной дороги «Сортавала» на границе Ленинградской области и Республики Карелия было обнаружено поселение эпохи неолита.
Группа археологов РАН уже работает на месте раскопок, и специалисты утверждают, что это уникальная находка для территории нашей страны.
По характеру найденных артефактов можно утверждать, что их происхождение — это 2400—2100 годы до нашей эры. То есть находкам на сегодняшний день, предположительно, уже около 5 тысяч лет, — заявили археологи.
Ученые утверждают, что археологические исследования не помешают строительным работам и дорога будет сдана в срок. Но пока что стройка остановлена, так как археологам нужно полностью изучить найденную стоянку.
Археологи уверены, что нашли уникальный памятник культуры периода неолита — позднейшего каменного века. Раскопки только начались, но ученым уже удалось обнаружить редкие предметы.
Например, среди древнего инвентаря оказались керамика, наконечники стрел, блесны и декоративные подвески из сланца, изделия из янтаря.
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