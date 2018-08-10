В Ленинградской области найдена стоянка людей времен неолита

Группа археологов РАН уже работает на месте раскопок, и специалисты утверждают, что это уникальная находка для территории нашей страны.

По характеру найденных артефактов можно утверждать, что их происхождение — это 2400—2100 годы до нашей эры. То есть находкам на сегодняшний день, предположительно, уже около 5 тысяч лет, — заявили археологи.

Ученые утверждают, что археологические исследования не помешают строительным работам и дорога будет сдана в срок. Но пока что стройка остановлена, так как археологам нужно полностью изучить найденную стоянку.

Археологи уверены, что нашли уникальный памятник культуры периода неолита — позднейшего каменного века. Раскопки только начались, но ученым уже удалось обнаружить редкие предметы.

Например, среди древнего инвентаря оказались керамика, наконечники стрел, блесны и декоративные подвески из сланца, изделия из янтаря.