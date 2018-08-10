Крупнейшее скопление звезд в Млечном пути оказалось безжизненным

Крупнейшее звездное скопление Млечного пути оказалось непригодным для жизни — к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде и Государственного Университета Сан-Франциско

Речь идет об Омега Центавре. Это шаровое скопление вмещает около 10 миллионов звезд и находится сравнительно недалеко от Земли — на расстоянии примерно 16 тысяч световых лет. Его даже можно увидеть невооруженным глазом.

Омегу Центавру заметил еще Птолемей и описал в своем труде двухтысячелетней давности, правда, приняв за одиночную яркую звезду.

Такой объект не мог не привлечь внимания астрономов. Изучив порядка 470 000 звезд в ядре скопления, ученые выявили 350 000 светил, цвет которых (датчик температуры и возраста) позволял надеяться на присутствие пригодных для жизни экзопланет, сообщает Psyh.org.

Затем были рассчитаны обитаемые зоны каждой звезды (не слишком близко и не слишком далеко от светила, чтобы могла существовать жидкая вода). К слову, большинство звезд Омега Центавры — красные карлики, которые значительно холоднее Солнца.

Астрономы предположили, что в Омега Центавре может существовать компактная планетная система наподобие TRAPPIST-1, которую называют мини-версией Солнечной системы. Но дальнейшие исследования показали — условия в центре звездного скопления все же для этого непригодны. Среднее расстояние между звездами составляет всего 0,16 световых года, а значит — они будут сталкиваться между собой не реже чем раз в миллион лет.

«Скорость, с которой звезды гравитационно взаимодействуют друг с другом, слишком высока для наличия стабильных обитаемых планет», — констатировала участница исследования Сара Девени.

Ранее ученые пришли к выводу, что экзопланеты не стоит искать и в системах двойных звезд — из-за нестабильности бинарных светил планеты часто оказываются вне зоны устойчивой гравитации и «вылетают» в далекий космос.

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