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Объяснено появление загадочного объекта рядом с Млечным Путем
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Объяснено появление загадочного объекта рядом с Млечным Путем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа астрономов из США и Испании объяснила происхождение астрономического объекта Segue 1, который, как считается, является карликовой сфероидальной галактикой или шаровым скоплением. По мнению исследователей, более вероятно, что Segue 1 представляет собой галактику, захваченную гравитацией Млечного Пути. Об этом сообщает издание Science Alert.
Segue 1 — тусклый спутник нашей галактики, и его светимость не больше суммарной светимости 300 Солнц, что очень мало для типичного шарового скопления. Он состоит из старых звезд с низким содержанием металла, что указывает на то, что возможная галактика возникла в ранней Вселенной, когда первое или второе поколение звезд еще не стали сверхновыми, синтезируя и распространяя тяжелые элементы.
Исследователи рассчитали траекторию Segue 1 и выяснили, что объект вращается вокруг Млечного Пути с периодичностью 600 миллионов лет. Это характерно для карликовой галактики. Согласно наиболее вероятному сценарию ее возникновения, примерно восемь миллиардов лет назад Segue 1 была захвачена нашей галактикой. Другой вариант предполагает, что скопление было спутником столкнувшейся с Млечным Путем более крупной галактики, однако вероятность этого составляет чуть более 25 процентов.
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