Объяснено появление загадочного объекта рядом с Млечным Путем

Международная группа астрономов из США Испании объяснила происхождение астрономического объекта Segue 1, который, как считается, является карликовой сфероидальной галактикой или шаровым скоплением. По мнению исследователей, более вероятно, что Segue 1 представляет собой галактику, захваченную гравитацией Млечного Пути. Об этом сообщает издание Science Alert.

Segue 1 — тусклый спутник нашей галактики, и его светимость не больше суммарной светимости 300 Солнц, что очень мало для типичного шарового скопления. Он состоит из старых звезд с низким содержанием металла, что указывает на то, что возможная галактика возникла в ранней Вселенной, когда первое или второе поколение звезд еще не стали сверхновыми, синтезируя и распространяя тяжелые элементы.

Исследователи рассчитали траекторию Segue 1 и выяснили, что объект вращается вокруг Млечного Пути с периодичностью 600 миллионов лет. Это характерно для карликовой галактики. Согласно наиболее вероятному сценарию ее возникновения, примерно восемь миллиардов лет назад Segue 1 была захвачена нашей галактикой. Другой вариант предполагает, что скопление было спутником столкнувшейся с Млечным Путем более крупной галактики, однако вероятность этого составляет чуть более 25 процентов.