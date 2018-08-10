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Как новый солнечный зонд Parker может ускорить космические путешествия
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Как новый солнечный зонд Parker может ускорить космические путешествия 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Один из поводов лететь как можно ближе к Солнцу — исследование самых удаленных частей Солнечной системы и даже экзопланет у других звезд. Современные технологии не позволяют добраться до Плутона и прочих объектов за орбитой Нептуна быстрее, чем за семь лет. Про облако Оорта, источник долгопериодических комет на самой границе нашей системы, и говорить нечего: оно расположено настолько далеко, что не все верят в его существование, — полет туда растянется на столетие.
Однако именно Солнце могло бы сократить эти сроки в разы, причем без радикально новых технологий. Если верить расчетам, солнечный парус из бериллиевой фольги в форме диска диаметром около 1,9 км (это много, но в принципе осуществимо), массой 150 кг и такой же полезной нагрузкой мог бы разогнаться до немыслимых по современным меркам 400 км/с. Для этого ему нужно стартовать с отметки 15 млн км от Солнца — зонд Parker пролетит вдвое ближе.
На такой скорости полет к облаку Оорта на расстояние в 2500 раз больше радиуса земной орбиты займет уже не столетия, а всего 30 лет. Такой зонд можно будет отправить к Девятой планете (если она будет найдена), далеким астероидам и кометам (сколько их всего на задворках нашей планетной системы?), использовать для изучения межзвездного пространства и не только.
Одной из целей подобного аппарата мог бы быть гравитационный фокус Солнца. Наша звезда такая большая, что в ее гравитационном поле свет отклоняется и собирается в определенной точке. Теоретически, разместив в этом месте обсерваторию, мы могли бы наблюдать удаленные объекты вроде экзопланет с фантастической разрешающей способностью. По некоторым оценкам, даже скромный телескоп в гравитационном фокусе Солнца сможет получить изображение экзопланеты не в виде точки, а разглядеть на ней очертания материков (если они там, конечно, есть).
Безусловно, запуск солнечных парусников в облако Оорта, к гравитационному фокусу Солнца или иным удаленным объектам — дело даже не ближайших десяти лет. Но отправляемые сегодня аппараты уже позволяют решить ряд задач вроде создания эффективной теплозащиты и компонентов, способных выдерживать экстремальный нагрев в сочетании с облучением.
Алексей Тимошенко
Что именно будет делать зонд Parker, на какие вопросы надеются ответить ученые и какие трудности им пришлось преодолеть, чтобы сконструировать аппарат, — читайте в полной статье на научно-популярном сайте «Чердак».
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