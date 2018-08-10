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Началось массовое извержение вулканов в нашей Солнечной системе
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Началось массовое извержение вулканов в нашей Солнечной системе 

13 Новостей.ru 39 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Множество людей следят за ситуацией вокруг супервулкала в Йеллоустоуне и надеяться на то, что в ближайшее время он не не «проснётся». Но вулканы есть не только на Земле и учёные зафиксировали извержение вулканов на многих планетах и спутниках планет по всей нашей Солнечной системе. Складывается впечатление, что пошла цепочка извержений, которые могут дойти и до нашей планеты. Сотрудники NASA рассказали о невероятной активности вулканов на спутнике Юпитера под названием Ио. Сейчас там насчитывается более четырёхсот активных вулканов и образовался новый, мощный вулкан, по всей видимости из-за силы гравитации Юпитера, который давит на свой спутник. Но учёных поразила не только активность вулкана на спутнике Ио. Они отмечают, что на Венере и спутниках Сатурна также активизировались вулканы и начались извержения. Кроме того, атмосфера Венеры и вовсе начала изменять и это фиксируют уже более 10 лет. Уфологи считают, что виной всего огромный космический объект, который случайно или намеренно вошёл в нашу Солнечную систему и под действием огромной гравитационной силы вулканы начали «просыпаться». Некоторые люди винят во всём таинственную планету Нибиру, которая по некоторым данным движется к Земле. Учёные же пытаются объяснить всё активностью Солнца, но интересен тот факт, что его активность не меняется уже более 60 лет и это объяснение можно назвать очень посредственным. Если в результате неизвестных сил начнут активизироваться вулканы на Земле, то это поставит под вопрос дальнейшее существование нашей цивилизации.
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