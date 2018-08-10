Геоинженерия принесет больше вреда, чем пользы

Команда исследователей из Калифорнийского университета Беркли обнаружила, что геоинженерия окажет более пагубное влияние на уровень планетарной урожайности сельскохозяйственных культур, чем бездействие.

Геоинженерия предполагает управление погодными условиями и уровнем солнечной радиации, поступающей на поверхность Земли с помощью изменения атмосферы. Для борьбы с грядущим глобальным потеплением исследователи хотят создать аэрозоли для стратосферы, которые уменьшат количество попадающего на поверхность планеты света для ее охлаждения. Похожий эффект наблюдается от выброса газов при извержении вулканов.

Ученые Беркли проанализировали уровень урожайности после двух крупных извержений вулканов в 1982 и 1991 годах. В результате они обнаружили, что эти события оказали отрицательный эффект на два вида культур, таких как пшеница, рис, соя, кукурузу и подобные.

Далее они создали несколько моделей Земли при глобальном введении аэрозоля в атмосферу и пришли к выводу, что вред от уменьшения солнечного света превысит пользу понижение температуры. Команда говорит, что ученые из других сфер могут также использовать моделирование, чтобы определить влияние и сделать общее заключение с учетом всех последствий. Однако некоторые считают, что их невозможно точно оценить, поэтому лучше не вмешиваться в естественные планетарные механизмы, о которых мы пока что мало знаем.

Исследователи стремятся изучить не только земные условия, но и особенность других планет. Планетологи рассказали, почему вулканы на Марсе спят.