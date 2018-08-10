NASA запустит зонд‐смертник для изучения солнечной короны

В субботу, 11 августа, NASA запустит в космос зонд Parker Solar Probe. Он совершит 24 витка сквозь атмосферу Солнца и погибнет, «нырнув» в нее в 2025 году при помощи силы притяжения Венеры. За это время ученые попытаются разобраться в том, как «работает» солнечный ветер. Об этом сообщили на официальном сайте космического агентства.

Запуск состоится со станции ВВС мыса Канаверал во Флориде. Зонд Parker приблизится к атмосфере Солнца или короне — ближе, чем любой корабль в истории освоения космоса.

«Восемь долгих лет напряженной работы бесчисленных инженеров и ученых, наконец, окупаются», — сказал Адам Сабо, ученый-экспедитор Parker Solar Probe.

Parker Solar Probe будет запущен к Солнцу со скоростью в 200 километров в секунду. Это в 55 раз больше, чем требуется для достижения, например, поверхности Марса. Для сравнения всю Россию от Калининграда до Владивостока этот зонд пролетел бы за 50 секунд. Что касается размера зонда, то он достаточно невелик. Вес его составляет 635 килограммов вместе с щитом и батареями.

«Это относительно легкий космический корабль. Это сделано для того, чтобы зонд не терял необходимую энергию в процессе полета», — пояснил Энди Дрисман, менеджер проекта для миссии в лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса

Ожидается, что за семь лет, зонд Parker Solar совершит 24 витка вокруг Солнца, находясь на расстоянии 2,4 миллиона километров от него. В конце пути, в 2025 году, зонд «упадет» на Солнце.

«Мы пройдем туда, куда ни один космический корабль не смел войти раньше — в солнечную корону», — сказал ученый проекта Ники Фокс из APL.

Чтобы подобраться так близко к Солнцу зонд воспользуется гравитацией нашей соседней планеты, Венеры.

Самая главная задача ученых состояла в том, чтобы не дать космическому кораблю сгореть. Для этого его оборудовали огромным тепловым экраном из специального углепластикового материала (толщиной 11 сантиметров, длиной и шириной — несколько метров).

В то время как сторона щита, обращенная к Солнцу, будет закипать при температуре примерно 1300 градусов, за щитом космический корабль будет находиться при «уютных» 30 градусах.

Уже через три месяца зонд Parker Solar достигнет Солнца и начнет делать первый виток. Данные о своих «наблюдениях» он отправит на землю в декабре.

Parker Solar Probe назван в честь живого человека: доктора Юджина Паркера, который в 1958 году впервые предсказал существование солнечного ветра, потока заряженных частиц и магнитных полей.