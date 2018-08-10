NASA запустит зонд на рекордно близкое к Солнцу расстояние

Прикоснуться к Солнцу. Американское космическое агентство NASA намерено отправить максимально близко к звезде автоматическую научную станцию, передает «МИР 24».

Она подойдет к нашему светилу в семь раз ближе, чем любой другой запущенный с Земли объект. Зонд попадет в границы так называемой солнечной короны. Чтобы аппарат не сгорел, он будет защищен специальной системой охлаждения и оболочкой, которая выдерживает температуру до 1,5 тысяч градусов.

«Нашу станцию можно в самом прямом смысле назвать самой быстрой, горячей и крутой миссией на свете. Этот удивительный космический корабль поможет нам раскрыть множество тайн Солнца и понять, как работают его недра», — отметил научный руководитель космической миссии Никола Фокс.

Ученые рассчитывают, что зонд проработает около семи лет. Значительную часть своей миссии он проведет без связи с Землей.

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