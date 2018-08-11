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NASA запускает космический аппарат на рекордно близкое к Солнцу расстояние
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NASA запускает космический аппарат на рекордно близкое к Солнцу расстояние 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В субботу, 11 августа зонд NASA начнет свое семилетнее путешествие к Солнцу.
Сотрудники NASA начинают новую миссию по исследованию солнца. 11 августа сотрудники космического ведомства отправят к самой близкой к Земле звезде космический аппарат Parker Solar Probe. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.
Отмечается, что исследовательский зонд будет запущен на максимально близкое расстояние к Солнцу для изучения внешнего слоя звезды и определения силы ветра. Вся миссия займет семь лет.
Помимо этого, к Солнцу будет доставлен чип с именами 1,1 миллион землян.
Старт комического аппарата запланирован на 10:30 по московскому времени.
Это не первая миссия по изучению Солнца, однако ранее специалистам не удавалось отправить зонд на столь близкое к источнику света расстояние — всего шесть миллионов километров.
Аппарат Parker Solar Probe оснащен высокотехнологичными камерами и мощнейшим оборудованием. На проведения исследования запланировано потратить 1,5 миллиарда долларов.
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