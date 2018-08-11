NASA запускает космический аппарат на рекордно близкое к Солнцу расстояние

В субботу, 11 августа зонд NASA начнет свое семилетнее путешествие к Солнцу.

Сотрудники NASA начинают новую миссию по исследованию солнца. 11 августа сотрудники космического ведомства отправят к самой близкой к Земле звезде космический аппарат Parker Solar Probe. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Отмечается, что исследовательский зонд будет запущен на максимально близкое расстояние к Солнцу для изучения внешнего слоя звезды и определения силы ветра. Вся миссия займет семь лет.

Помимо этого, к Солнцу будет доставлен чип с именами 1,1 миллион землян.

Старт комического аппарата запланирован на 10:30 по московскому времени.

Это не первая миссия по изучению Солнца, однако ранее специалистам не удавалось отправить зонд на столь близкое к источнику света расстояние — всего шесть миллионов километров.

Аппарат Parker Solar Probe оснащен высокотехнологичными камерами и мощнейшим оборудованием. На проведения исследования запланировано потратить 1,5 миллиарда долларов.