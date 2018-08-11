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NASA отложило запуск зонда для исследования Солнца
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NASA отложило запуск зонда для исследования Солнца 

ТАСС 2 часа назад
Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца.
Причины переноса старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Delta IV с зондом пока не уточняются.
Американские ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, в случае реализации миссии предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле. В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, Parker Solar Probe должен приблизиться к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн км: так близко к ней не подлетал еще ни один космический аппарат. Проект оценивается в $1,5 млрд
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