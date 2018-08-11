NASA отложило запуск зонда для исследования Солнца

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) отложило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца.

Причины переноса старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Delta IV с зондом пока не уточняются.

Американские ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, в случае реализации миссии предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле. В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, Parker Solar Probe должен приблизиться к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн км: так близко к ней не подлетал еще ни один космический аппарат. Проект оценивается в $1,5 млрд