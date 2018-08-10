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На Луне зафиксировали странные вспышки света
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На Луне зафиксировали странные вспышки света 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Луна привлекает множество учёных и уфологов, которые пристально следят за тем, что же происходит на природном спутнике нашей планеты и довольно часто активность на Луне оставляет только одни вопросы и ответы на них найти крайне сложно. Не так давно астрономами из Италии была замечена странная активность на обратной стороны Луны, которую толком никто не может объяснить. Череда ярких вспышек озаряла Луну и эти пятна света были видны в нескольких точках планеты. Учёные попытались объяснить возникшие пятна света, как падение метеоритов на территорию Луны и из-за этого отражённый свет поступал в космос. Кроме того, в этом месяце должен пройти очень сильный метеоритный дождь и подобных вспышек будет больше, считают учёные. Уфологи категорически не согласны с тем, что причиной возникновения странного света является падение метеоритов. Им по душе больше теория о космических кораблях, которые совершали посадку на поверхности Луны или свет мог быть вызван активность баз инопланетян на самом спутнике Земли. Кстати, истории о том, что на Луне располагаются базы пришельцев не новы и многие согласны с этой теорией.
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