В России придумали самообучающегося робота

Российские программисты из Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН создали робота, который способен самообучаться. Для этого пришлось придумать нейроны, которые полностью соответствуют биологическому нейрону. Об этом сообщают «Известия».

Аппарат уже прошел этап тестирования. В ходе экспериментов искусственный нейрон контролировал поступающие сигналы. Кроме того, созданные клетки по определенному алгоритму самостоятельно выращивали свои синапсы.

В основу самообучения заложен процесс запоминания образов: каждый нейрон отвечает за один образ. Чтобы реагирование на увиденное происходило в ускоренном режиме, исследователи снабдили образы определенными эмоциями — положительными ли отрицательными.

Ранее ученые из Германии доказали, что роботы влияют на человеческие эмоции. Эксперимент показал, что роботы способны манипулировать людьми, и те поддаются на провокации. В тех случаях, когда искусственная машина ведет себя «по-человечески» (просит о чем-либо, демонстрирует страх или отчаяние), ее часто воспринимают как живое существо и начинают относиться соответственно.

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